Зеленский: Ко мне обратились военные, чтобы дать возможность больше мобилизовать
Ed Ram for The Washington Post
Военное командование призвало президента Украины разрешить мобилизовывать больше людей на войну.
Как информирует Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках "Крымской платформы".
Отвечая на вопрос о мобилизации, украинский президент отметил: "Скажу откровенно: военные с этим ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше ничего я вам не могу сказать".
Он также подчеркнул, что "в вопросе мобилизации очень важно понимать – кто это делает и как".
"И потому вопрос военкоматов, очень важный вопрос врачебных комиссий при военкоматах - нужно очень быстро, как можно быстрее, ускорить процессы, навести порядок, а потом уже начинать разговор о том, чтобы увеличивать - как и кем", - добавил президент.
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