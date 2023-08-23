Зеленский: Ко мне обратились военные, чтобы дать возможность больше мобилизовать

Военное командование призвало президента Украины разрешить мобилизовывать больше людей на войну.

Как информирует Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках "Крымской платформы".

Отвечая на вопрос о мобилизации, украинский президент отметил: "Скажу откровенно: военные с этим ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше ничего я вам не могу сказать".

Он также подчеркнул, что "в вопросе мобилизации очень важно понимать – кто это делает и как".

"И потому вопрос военкоматов, очень важный вопрос врачебных комиссий при военкоматах - нужно очень быстро, как можно быстрее, ускорить процессы, навести порядок, а потом уже начинать разговор о том, чтобы увеличивать - как и кем", - добавил президент.