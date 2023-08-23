В России разбился самолет с Пригожиным на борту, - РосСМИ. ВИДЕО

Небольшой самолет разбился в Бологовском районе Тверской области России, Росавиация утверждает, что на борту был главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Событие произошло под селом Куженкино.

Об этом сообщают различные росСМИ.

По данным Baza, разбился бизнес-джет Embraer. На его борту, по предварительным данным, было 7 челове − все они погибли.

В сети появилось видео падения самолета и фото пожара уже на земле.

Российская пропагандистка Ксения Собчак со ссылкой на свои источники сообщила, что упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину.

"Это произошло в 15 километрах от Хотилово. По нашей информации, там было 3 человека экипажа и 7 пассажиров. Был ли там сам Пригожин – неизвестно", − написала Собчак.

Позже МЧС России подтвердило, что в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва − Санкт-Петербург.

Сообщается, что на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

МЧС России сообщило, что проводит поисковые работы.

Бізнес-джет упав у Тверській області Россі, усі 7 осіб, що були на борту, загинули, пишуть російські Telegram-канали. Пишуть, що цей літак належав Пригожину pic.twitter.com/kzb8GLB6Fu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023