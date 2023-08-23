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В России разбился самолет с Пригожиным на борту, - РосСМИ. ВИДЕО

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Гибель Пригожина якобы подтверждает Росавиация

В России разбился самолет с Пригожиным на борту, - РосСМИ. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Небольшой самолет разбился в Бологовском районе Тверской области России, Росавиация утверждает, что на борту был главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Событие произошло под селом Куженкино.

Об этом сообщают различные росСМИ.

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По данным Baza, разбился бизнес-джет Embraer. На его борту, по предварительным данным, было 7 челове − все они погибли.

В сети появилось видео падения самолета и фото пожара уже на земле.

Российская пропагандистка Ксения Собчак со ссылкой на свои источники сообщила, что упал самолет Embraer, принадлежащий Евгению Пригожину.

"Это произошло в 15 километрах от Хотилово. По нашей информации, там было 3 человека экипажа и 7 пассажиров. Был ли там сам Пригожин – неизвестно", − написала Собчак.

Позже МЧС России подтвердило, что в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва − Санкт-Петербург.

Сообщается, что на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

МЧС России сообщило, что проводит поисковые работы.

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В статье: евгений пригожин война с россией
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Комментарии (1)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
23.08.2023 в 20:35
Как неожиданно. А главное какая случайность. А ведь Пригожин мог стать с врага Украины её героем. Но решил просто здатся.
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