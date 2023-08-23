Женская сборная Украины по волейболу вырвала победу в Словении и гарантировала себе выход в 1/8 финала ЧЕ

На чемпионате Европы по волейболу среди женщин сегодня состоялся решающий поединок для национальной сборной Украины.

Подопечные Ивана Петкова по его итогам могли себе обеспечить выход в плей-офф, поражение было абсолютно нежелательным.

Наши волейболистки в первом сете были в роли догоняющих. Ближе к концу первой партии счет вовсе стал неприличным 9:20.

Вторая партия проходила уже с переменным успехом. Уже в середине сета словенки немного добавили и повели с разницей в три очка 13:16, далее наши волейболистки заработали сетбол и во втором розыгрыше сумела вырвать победу.

Теперь оставалось дожать соперниц, чтобы гарантировать выход в следующий раунд. И все же наша команда смогла выдержать мощные атаки соперниц и со второй попытки реализовать сетбол 26:24.

После удачной серии в исполнении украинок словенки потеряли боевой настрой и просто провалили сет - 25:17.

Чемпионат Европы по волейболу. Группа А.

Украина – Словения 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)

Таким образом, ниже третьего места в группе Украина уже не опустится и может уже готовиться к матчам плей-офф.

В следующем матче группы А наши волейболистки сыграют со сборной Польши (24 августа).