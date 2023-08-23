Официально: Пригожин и его правая рука "Вагнер" погибли в авиакатастрофе

Российское федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа – всего 10 человек, из них трое – члены экипажа.

В списке указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Также среди пассажиров был и правая рука Пригожина Дмитрий Уткин (Вагнер) - один из первых командиров террористической организации, которая позже стала называться ЧВК Вагнер (по его позывному).

Сообщается, что выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось "на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".

Напомним, что в среду 23 августа в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва − Санкт-Петербург.