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Официально: Пригожин и его правая рука "Вагнер" погибли в авиакатастрофе

Общие новости
(1 голосов)

Никогда такого не было в России, и вот опять

Официально: Пригожин и его правая рука "Вагнер" погибли в авиакатастрофе

россми

Новина українською

Российское федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа – всего 10 человек, из них трое – члены экипажа.

В списке указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Также среди пассажиров был и правая рука Пригожина Дмитрий Уткин (Вагнер) - один из первых командиров террористической организации, которая позже стала называться ЧВК Вагнер (по его позывному).

Сообщается, что выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось "на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".

Напомним, что в среду 23 августа в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва − Санкт-Петербург.

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В статье: евгений пригожин война с россией
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Комментарии (2)
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SSFC (Белозерье)
24.08.2023 в 01:08
Про мертвих людей погано не можна.... але то про людей....а цим підерастам розрив дупи в самий раз... їм бажали горіти в пеклі, от час і настав...спочатку згоріли в небі, потім на землі догорали. ... а там далі нам вже на них пойух...грає "Політ валькірій" Ріхард Вагнер
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balamyt (Boston)
24.08.2023 в 00:49
Печальний конец Пригожина и помощника..
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