Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян на 24.08.23
Было ликвидировано еще 340 окупантов и уничтожены 93 единицы техники и вооружения
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 24.08.23.
За среду было ликвидировано еще 340 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 259 160 человек.
Также за минувшие сутки были уничтожены 93 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 23 уничтоженных единиц бронированных боевых машин и 15 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4375 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 8511 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 5333 (+15) ед,
- РСЗО - 723 (+1) ед,
- средства ПВО - 494 (3) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4344(+20),
- крылатые ракеты - 1406(0),
- корабли /катера - 18(0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7773 (+28) ед,
- специальная техника – 801 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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