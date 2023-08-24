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Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян на 24.08.23

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Было ликвидировано еще 340 окупантов и уничтожены 93 единицы техники и вооружения

Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян на 24.08.23

фото - Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 24.08.23.

За среду было ликвидировано еще 340 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 259 160 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 93 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 23 уничтоженных единиц бронированных боевых машин и 15 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4375 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 8511 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 5333 (+15) ед,
  • РСЗО - 723 (+1) ед,
  • средства ПВО - 494 (3) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4344(+20),
  • крылатые ракеты - 1406(0),
  • корабли /катера - 18(0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7773 (+28) ед,
  • специальная техника – 801 (+1).
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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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