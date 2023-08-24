Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян на 24.08.23

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 24.08.23.

За среду было ликвидировано еще 340 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 259 160 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 93 единицы техники и вооружения. В частности, добавилось 23 уничтоженных единиц бронированных боевых машин и 15 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: