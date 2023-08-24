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Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео

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Сегодня в Украине отмечают 32-ю годовщину независимости

Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео

Дніпропетровська ОДА

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 августа, в Украине отмечают 32-ю годовщину независимости. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.

"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости – независимости Украины. Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех во всем нашем государстве. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина.

С Днем Независимости, Украина!

Слава Украине!"

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В статье: война с россией
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