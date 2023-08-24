Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео
Сегодня в Украине отмечают 32-ю годовщину независимости
Дніпропетровська ОДА
Сегодня, 24 августа, в Украине отмечают 32-ю годовщину независимости. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.
"Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости – независимости Украины. Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех во всем нашем государстве. Это ценность для каждого из нас, и за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый, потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина.
С Днем Независимости, Украина!
Слава Украине!"
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Интер Майами драматично вышел во второй финал за последнюю неделю. Месси отдал 2 ассиста
- Геройства Днепра-1, увольнение Ковпака и будущее Бернарду Силвы. Главные новости за 23 августа
- ЛЧ. Драматичная развязка в Мольде и испорченное настроение Браги
- Пригожина сослали в Африку. Он записал видео из пустыни
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн