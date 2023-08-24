СМИ: Украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации
Информацию подтвердил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов
Генштаб ЗСУ
Утром 24 августа во временно аннексированном Крыму состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации. Украинские военные произвели высадку в рамках спецоперации.
Информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Подразделения ГУР МО провели высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", — отметил он.
Юсов отметил, что спецоперация была проведена во взаимодействии с военно-морским флотом, цели достигнуты, а потерь среди личного состава нет. Спецоперация, по его словам, продолжается, все детали ГУР не раскрывает.
"Есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», – резюмировал представитель разведки."
Известно, что около 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили "Крым. Реалии".
Отметим, что в Маяке находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.
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