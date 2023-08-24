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СМИ: Украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации

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Информацию подтвердил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов

СМИ: Украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
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Утром 24 августа во временно аннексированном Крыму состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации. Украинские военные произвели высадку в рамках спецоперации.

Информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Подразделения ГУР МО провели высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", — отметил он.

Юсов отметил, что спецоперация была проведена во взаимодействии с военно-морским флотом, цели достигнуты, а потерь среди личного состава нет. Спецоперация, по его словам, продолжается, все детали ГУР не раскрывает.

"Есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», – резюмировал представитель разведки."

Известно, что около 5 часов утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы, сообщили "Крым. Реалии".

Отметим, что в Маяке находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил России. Также на тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

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В статье: война с россией
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Источник:
hromadske

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