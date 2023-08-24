Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция чемпионского боя
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция боя ⋇ 26.08.2023 ⋇ Бокс онлайн на UA-Футбол
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Украинский тяжеловес Александр Усик мечтает об объединительном поединке против Тайсона Фьюри, но с этой мечтой придется подождать. Для начала нужно как минимум защитить пояса по версиям WBA, WBO и IBF. На них покушается претендент и регулярный чемпион мира по версии WBA Даниэля Дюбуа.
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Чемпионский поединок состоится уже в ближайшую субботу в Польше. Главное сражение большого боксерского вечера запланировано на полночь. То есть, Усик и Дюбуа появятся на ринге около 23:55. Но прямая онлайн видеотрансляция из Вроцлава начнется гораздо раньше – в 18:15. С 20.00 в эфире будет студия, посвященная поединку.
Смотреть можно на MEGOGO по одной из подписок.
Бокс. Супертяжелый вес. 26.08.2023
Александр Усик (Украина) 23:55 Даниэль Дюбуа (Великобритания)
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