Производитель байрактаров подарил Украине беспилотник Bayraktar ТВ2 ко Дню Независимости

Турецкая компания Baykar Makina ко Дню Независимости Украины бесплатно передала украинским разведчикам ударный беспилотник Bayraktar ТВ2.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем Независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2", — говорится в сообщении.

Это не первый подобный подарок. Еще 25 января Baykar Makina передала украинской разведке два беспилотника Bayraktar TB2.

"Поэтому выражаем искреннюю благодарность нашим друзьям и партнерам, которые продолжают помогать Украине в эти непростые времена. Лучший подарок к празднику – новое оружие, которое поможет уничтожать врага и отстаивать нашу свободу и Независимость", – резюмировала разведка.

Ранее компания Baykar уже не раз бесплатно передавала Украине такие беспилотники.

После того, как турецкая компания-производитель "Байракторов" Baykar узнала о сборе средств литовцев и поляков в компании решили подарить беспилотники бесплатно.

Впоследствии также в Украине за три дня собрали 600 миллионов гривен, чтобы купить четыре "Байрактара" для Вооруженных сил и компания-производитель беспилотников заявила, что передаст их бесплатно.