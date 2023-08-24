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СМИ: Норвегия планирует передать Украине истребители F-16

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В общей сложности Норвегия имеет 57 самолетов F-16

СМИ: Норвегия планирует передать Украине истребители F-16

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Сегодня,24 августа, стало известно, что Норвегия решила передать Украине истребители F-16. Таким образом, она станет третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, которая предоставляет Украине эти истребители.

О намерении Норвегии передать F-16 Украина пишет TV 2 со ссылкой на несколько независимых источников.

Официально о передаче истребителей не сообщалось. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере находится с официальным визитом в Киеве на День Независимости Украины.

В общей сложности Норвегия имеет 57 самолетов F-16. Правительство страны пока пообещало отправить десять инструкторов и два самолета F-16 для обучения украинских пилотов в Дании.

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию из одиннадцати стран НАТО (включая Норвегию), которые заявили, что готовы обеспечить такое обучение.

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В статье: война с россией
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Источник:
hromadske

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