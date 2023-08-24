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СМИ: На одном из направлений ВСУ потери у врага за сутки более 200 окупантов

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Уничтожены 24 единицы военной техники противника

СМИ: На одном из направлений ВСУ потери у врага за сутки более 200 окупантов

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 августа, стало известно, что на Таврическом направлении украинские военные за прошедшие сутки обезвредили еще более 200 российских оккупантов и уничтожили более 20 единиц их техники.

"За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 639 обстрелов, нанес 6 ракетных и 12 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Тарнавский.

По словам командующего, за последние сутки потери врага составили 234 человека (безвозвратные - 62, ранены - 171), уничтожены 24 единицы военной техники противника. В частности, как отметил Тарнавский, было уничтожено девять ББМ, четыре артиллерийские системы и минометы, 11 единиц автомобильной техники.

"Также были уничтожены три склада боеприпасов и один пункт управления врага", - добавил он.

Всего по данным Генштаба ВСУ, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла два удара по пунктам управления, девять ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

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В статье: война с россией
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Источник:
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