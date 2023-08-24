СМИ: На одном из направлений ВСУ потери у врага за сутки более 200 окупантов
Уничтожены 24 единицы военной техники противника
Zelenskiy Official
Сегодня, 24 августа, стало известно, что на Таврическом направлении украинские военные за прошедшие сутки обезвредили еще более 200 российских оккупантов и уничтожили более 20 единиц их техники.
"За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 639 обстрелов, нанес 6 ракетных и 12 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Тарнавский.
По словам командующего, за последние сутки потери врага составили 234 человека (безвозвратные - 62, ранены - 171), уничтожены 24 единицы военной техники противника. В частности, как отметил Тарнавский, было уничтожено девять ББМ, четыре артиллерийские системы и минометы, 11 единиц автомобильной техники.
"Также были уничтожены три склада боеприпасов и один пункт управления врага", - добавил он.
Всего по данным Генштаба ВСУ, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла два удара по пунктам управления, девять ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
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