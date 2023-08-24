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СБУ задержала российского агента, который "готовил" обстрелы киевских ТЭЦ во время отопительного сезона

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Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник пытался выяснить нужную информацию

СБУ задержала российского агента, который "готовил" обстрелы киевских ТЭЦ во время отопительного сезона

СБУ

Новина українською

В Киевской области задержан директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого завербовали российские спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российская военная разведка дистанционно завербовала мужчину после начала полномасштабного вторжения РФ.

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"Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования. Но на самом деле он использовал эту "тему" как повод, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских "прилетов" по украинским объектам. ектах критической инфраструктуры.

В первую очередь его интересовали сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакуемых агрессором электростанций в Киеве. Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому "куратору" – кадровому сотруднику российского гру", - говорится в сообщении.

Развединформация требовалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона.

Российский агент был задержан по месту его жительства в одном из поселков Киевской области. В ходе обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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В статье: война с россией
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