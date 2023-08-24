Тела террористов Пригожина и Уткина (Вагнера) идентифицировали в морге, - росСМИ

В российском морге идентифицированы тела террористов и предводителей ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина. Об этом пишут российские СМИ.

По данным источников, тело Пригожина официально опознано в морге, его опознал один из командиров ЧВК Вагнер.

"Главной приметой стало отсутствие пальца. Также по росту и татуировке в морге был опознан второй главарь Вагнера Дмитрий Уткин", - пишет источник.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ППК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета предположительно был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следствием РФ нарушено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.