ГУР: В результате спецоперации в Крыму уничтожены 30 рашистов, повреждены 4 быстроходных катера

Украинские воины повредили четыре быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 захватчиков во время операции возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму.

Об этом Суспільному сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Отмечается, что в оккупированном селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также на Тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму произошел бой с применением плавсредств и авиации.

Также ГУР обнародовало видео высадки.