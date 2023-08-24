ГУР: В результате спецоперации в Крыму уничтожены 30 рашистов, повреждены 4 быстроходных катера
Также ГУР МО показал видео высадки у мыса Тарханкут
УНІАН
Украинские воины повредили четыре быстроходных катера и уничтожили по меньшей мере 30 захватчиков во время операции возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму.
Об этом Суспільному сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Отмечается, что в оккупированном селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также на Тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму
Также ГУР обнародовало видео высадки.
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