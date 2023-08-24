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УАФ презентовала документальный фильм "Особенный сезон". ВИДЕО

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Фильм посвящен первому сезону УПЛ, который прошел в условиях полномасштабного вторжения РФ в Украину

УАФ презентовала документальный фильм "Особенный сезон". ВИДЕО

uaf.ua

Новина українською

В годовщину возобновления соревнований в украинском футболе в условиях полномасштабной войны УАФ представил документальную ленту "Особенный сезон".

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"Документальная лента погружает в события 2022 года, когда из-за полномасштабной войны украинский футбол был полностью остановлен без каких-либо перспектив.

По инициативе УАФ на всех уровнях были внедрены механизмы, позволявшие возобновить клубный сезон. Перед всеми стояла непростая, но вполне правильная задача от Президента Украины Владимира Зеленского — играть матчи именно на наших отечественных стадионах.

Футбол стал первым видом спорта, перезапущенным в условиях полномасштабной войны. Принятый протокол проведения соревнований в дальнейшем позволил стартовать и другим видам спорта.

Герои фильма – это футболисты, тренеры, владельцы клубов и арбитры, которые делятся своими воспоминаниями и переживаниями. Реалии футбола под звуки сирен и тонкости проведения соревнований узнаем от министра спорта, глав военных администраций и представителей силовых структур.

Фильм проводит нас за кулисы особого сезона-2022/2023, во время которого удалось заново запустить восемь чемпионатов разных уровней. Это еще раз показало несокрушимость украинского народа и готовность преодолевать любые трудности на своем пути", - говорится в аннотации к фильму.

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В статье: УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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