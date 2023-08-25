Поражения Динамо и Зари, еще один украинец в Англии. Главные новости за 24 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 24 августа

Первый матч киевского "Динамо" с "Бешикташем" в плей-офф Лиги конференций закончился победой турецкой команды (3:2). "Бешикташ" забил первый гол после игры рукой Попова и пенальти Абубакара, "Динамо" ответило отмененным мячом Караваева, но затем Шапаренко по правилам удалось сравнять счет. Вскоре турки забили второй (Колли), но и на этот раз "Динамо" отыгралось (Волошин). Киевляне имели несколько хороших шансов в конце встречи, но в итоге пропустили после контратаки (Зайнутдинов).

"Славия" Прага может во втором раунде подряд справиться с украинской командой. После уверенной победы над "Днепром-1" чешский клуб близок к тому, чтобы пройти "Зарю" в плей-офф Лиги Европы. "Славия" имела солидное игровое преимущество над командой Лалатовича, и в конце матча забила два гола (Тиджани и Масопуст) – 2:0.

Форвард "Зари" Назарий Русин станет игроком "Сандерленда", сообщает журналист Игорь Бурбас. Клубы уладили условия перехода, в частности сроки по выплатам трансфера и процент с перепродажи. Русину осталось пройти медосмотр и подписать контракта. Соглашение будет рассчитано на четыре года. Сменил клуб и защитник "Шахтера" Виктор Корниенко. 24-летний фулбек проведет сезон в "Ворскле" на правах аренды.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик травмировался во время одной из тренировок команды на этой неделе. 22-летний футболист выбыл на несколько дней и пропустит матч с "Лутоном" в АПЛ в ближайшую пятницу.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определился, кто будет в воротах в матче третьего тура Ла Лиги против "Сельты". "Кто будет завтра в воротах? Это будет Кепа", – приводит слова Анчелотти официальный сайт "бланкос". Это будет дебютный поединок за "Реал" 28-летнего кипера.

"Манчестер Сити" объявил о трансфере 21-летнего вингера "Ренна" Жереми Доку. Он обошелся "горожанам" в 60 миллионов евро, включая бонусы. Доку подписал контракт на пять лет. Он станет прямой заменой Рияда Мареза. Также "Сити" официально продал в "Аль-Наср" центрбека Эмерика Лапорта за 27.5 млн евро.

57-летний белорусский специалист Олег Дулуб назначен новым главным тренером ЛНЗ, сообщает Sport.ua. Черкасская команда уже провела первую тренировку под руководством нового наставника. Помощниками Дулуба в ЛНЗ будут экс-тренер "Зари" и "Ворсклы" Юрий Дудник и бывший тренер вратарей "Металлиста" Андрей Дикань.