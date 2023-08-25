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Ликвидировали еще полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости
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Плюс одно средство ПВО и РСЗО

Ликвидировали еще полтысячи оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 25.08.23.

Так, за четверг, 24 августа, было ликвидировано еще 470 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 259 630 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 76 единиц вражеской техники. В сводке указано очередное уничтоженное вражеское средство ПВО, также добавилась РСЗО и почти три десятка артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 4378 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 8521 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 5361 (+28) ед,
  • РСЗО - 724 (+1) ед,
  • средства ПВО - 495 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4356 (+12),
  • крылатые ракеты - 1409 (+3),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7790 (+17) ед,
  • специальная техника – 802 (+1).

Также в утренней сводке Генштаб сообщает, что за минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 1 удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны, 1 склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Враг в свою очередь нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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