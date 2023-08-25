Залужный заявил, что ВСУ на пороге прорыва фронта – источник

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил официальным представителям США, что украинские силы находятся на пороге прорыва на фронте. Об этом, 25 августа, пишет The Wall Street Journal.

"Залужный заявил американским официальным лицам, что украинцы находятся на пороге прорыва", – указывает WSJ.

Как отмечает издание, американские военные чиновники считают, что у Украины есть шансы на успех.

"США призывают украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовому морю", - пишет газета.

Указывается, что стороны все еще расходятся во мнениях о том, как переломить ситуацию с россиянами за то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы.

Во время разговора с американцами Залужный сказал: "Вы не понимаете природу этого конфликта". "Это не борьба с мятежниками. Это Курская битва", - объяснил он на примере одной из величайших битв Второй мировой войны.

В то же время он заявил, что украинские войска находятся на пороге прорыва, однако не уточнил детали.

Напомним, с начала войны Россия потеряла почти 260 тысяч военных убитыми.