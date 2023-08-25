Ночью 42 беспилотника атаковали Крым. РФ обвиняет в атаке Украину

В ночь на 25 августа 42 беспилотника атаковали Крымский полуостров. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Ведомство утверждает, что силы ПВО обнаружили 42 беспилотника, девять из которых уничтожены, а еще 33 "подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели". В течение ночи о взрывах и уничтожении беспилотников сообщали жители нескольких районов Крыма, а также местные оккупационные власти.

Известно, что вечером 24 августа в Крыму раздавались взрывы. Однако так называемый губернатор Развожаев сообщил об обучении на полигоне в Казачьей бухте с применением ручных гранатометов.

Впоследствии были слышны взрывы ночью. Губернатор Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников над морем. По его словам, экстренные службы не фиксируют повреждений гражданской инфраструктуры.