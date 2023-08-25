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Ночью 42 беспилотника атаковали Крым. РФ обвиняет в атаке Украину

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Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ

Ночью 42 беспилотника атаковали Крым. РФ обвиняет в атаке Украину

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 25 августа 42 беспилотника атаковали Крымский полуостров. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Ведомство утверждает, что силы ПВО обнаружили 42 беспилотника, девять из которых уничтожены, а еще 33 "подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели". В течение ночи о взрывах и уничтожении беспилотников сообщали жители нескольких районов Крыма, а также местные оккупационные власти.

Известно, что вечером 24 августа в Крыму раздавались взрывы. Однако так называемый губернатор Развожаев сообщил об обучении на полигоне в Казачьей бухте с применением ручных гранатометов.

Впоследствии были слышны взрывы ночью. Губернатор Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников над морем. По его словам, экстренные службы не фиксируют повреждений гражданской инфраструктуры.

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В статье: война с россией
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Источник:
pravda

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