Ночью 42 беспилотника атаковали Крым. РФ обвиняет в атаке Украину
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ
Zelenskiy Official
В ночь на 25 августа 42 беспилотника атаковали Крымский полуостров. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.
Ведомство утверждает, что силы ПВО обнаружили 42 беспилотника, девять из которых уничтожены, а еще 33 "подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели". В течение ночи о взрывах и уничтожении беспилотников сообщали жители нескольких районов Крыма, а также местные оккупационные власти.
Известно, что вечером 24 августа в Крыму раздавались взрывы. Однако так называемый губернатор Развожаев сообщил об обучении на полигоне в Казачьей бухте с применением ручных гранатометов.
Впоследствии были слышны взрывы ночью. Губернатор Севастополя заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников над морем. По его словам, экстренные службы не фиксируют повреждений гражданской инфраструктуры.
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