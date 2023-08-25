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Ночью РФ нанесла ракетный удар. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении целей

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Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил

Ночью РФ нанесла ракетный удар. Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении целей

ПС ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Ночью 25 августа 2023 года противник нанес удар ракетами воздушного и морского базирования с акваторий Черного и Азовского морей.

В направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа "шахед" по направлению Приморско-Ахтарск.

Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области.

Напомним, что в Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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В статье: война с россией
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Источник:
ПС ЗСУ

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