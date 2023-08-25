Буданов: Россия думает о том, чтобы мобилизовать еще 450 тысяч человек
Мобилизация в РФ не прекращалась
РБК
Россия не приостанавливала мобилизацию и сейчас рассматривает возможность дополнительно призвать 450 тысяч человек, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов в интервью проекту Радио Свобода 25 августа.
Прямая речь руководителя ГУР: "Сейчас они рассматривают вариант, это еще не решенный до конца вопрос, по призыву дополнительно 450 тысяч".
Буданов подчеркнул, что мобилизация в РФ не прекращалась. Прошлой осенью они призвали около 350 тысяч россиян. Но скрытая мобилизация продолжается все время и сейчас ежемесячно призывают от 20 до 22 тысяч человек.
"Само по себе это наводит на следующий вопрос: а зачем такое количество, если потери, как говорится, мизерные? Ну, вот вы и увидите, что правда где-то посередине будет", − пояснил Буданов.
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 25.08.23. Так, за четверг, 24 августа, было ликвидировано еще 470 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 259 630 человек.
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