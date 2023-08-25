В Финляндии задержали командира группировки "Русич" Петровского, воевавшего на Донбассе
Украина просит об экстрадиции террориста
фото из свободных источников
В Финляндии был арестован один из лидеров российской группировки наемников "Русич" Ян Петровский, который находится под санкциями США за участие в войне против Украины.
Об этом сообщает MTV.
Петровского подозревают в террористических преступлениях, совершенных, по меньшей мере, в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях. В настоящее время боевик находится под стражей.
Петровский был внесен в санкционный список ЕС за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.
По данным Министерства финансов США, задержанный с 2022 года являлся командиром "Русича". До этого руководителем был Алексей Мильчаков – неонацистский наемник, также находящийся под санкциями.
По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование боевиками после того, как Мильчаков получил ранения в боях за Харьков в 2022 году.
Полиция требует продлить срок содержания мужчины под стражей "в целях содействия расследованию и экстрадиции преступника". Украина обратилась с запросом об экстрадиции боевика.
Отмечается, что Петровский, в юности несколько лет живший в Норвегии, также принимал участие в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала его в Россию в 2016 году, поскольку Петровский считался угрозой безопасности страны.
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