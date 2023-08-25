ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели традиционную процедуру взвешивания
Украинец оказался легче
К2 Promotions
Состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли будущие соперники по титульному поединку, украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа.
Бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Усик показал на весах 100,2 кг, а Дюбуа – 105,78 кг. Оба боксёра уложились в лимит супертяжёлой весовой категории.
36-летний Александр Усик провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.
В активе 25-летнего Дюбуа 20 поединков, в которых им было добыто 19 побед (18 нокаутом).
⚖️⚖️⚖️— BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) August 25, 2023
Dubois came in at 233.2 (slim for him).
Usyk 220.9!
Dubois is a +600 underdog.
How do you see this one playing out? #BOXINGnBBQ#Boxing #UsykDubois
pic.twitter.com/tlHcsl3tjs
Популярное сейчас
- Долгожданная победа синих? Челси – Лутон Таун. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 25.08.2023
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
- Залужный заявил, что ВСУ на пороге прорыва фронта – источник
- СБУ арестовало имущество российского генерала более чем на миллиард гривен
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО