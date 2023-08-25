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ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели традиционную процедуру взвешивания

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Украинец оказался легче

ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели традиционную процедуру взвешивания

К2 Promotions

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Состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли будущие соперники по титульному поединку, украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа.

Бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Усик показал на весах 100,2 кг, а Дюбуа – 105,78 кг. Оба боксёра уложились в лимит супертяжёлой весовой категории.

36-летний Александр Усик провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

В активе 25-летнего Дюбуа 20 поединков, в которых им было добыто 19 побед (18 нокаутом).

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Трансляція бою Усик - Дюбуа
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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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