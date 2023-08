ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели традиционную процедуру взвешивания

Состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли будущие соперники по титульному поединку, украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа.

Бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Усик показал на весах 100,2 кг, а Дюбуа – 105,78 кг. Оба боксёра уложились в лимит супертяжёлой весовой категории.

36-летний Александр Усик провёл 20 боёв, побеждав в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

В активе 25-летнего Дюбуа 20 поединков, в которых им было добыто 19 побед (18 нокаутом).

Dubois came in at 233.2 (slim for him).



Usyk 220.9!



Dubois is a +600 underdog.



