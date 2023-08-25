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Усик вышел на взвешивание с флагом в поддержку защитников Бахмута

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Украинец оказался легче

Усик вышел на взвешивание с флагом в поддержку защитников Бахмута

Фото: Top Rank Boxing

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25 августа, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) провели официальную процедуру взвешивания накануне боя.

Отметим, что во время взвешивания Усик на сцене развернул флаг с надписью "Фортеця Бахмут. Солона земля. Залізні люди".

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Трансляція бою Усик - Дюбуа
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В статье: Александр Усик
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