  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские силы нанесли удар по базе россиян в Перевальном близ Симферополя, - ГУР
В тренде

Украинские силы нанесли удар по базе россиян в Перевальном близ Симферополя, - ГУР

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В Крыму все чаще расцветает бавовна

Украинские силы нанесли удар по базе россиян в Перевальном близ Симферополя, - ГУР

фото из свободных источников

Новина українською

Силы обороны нанесли удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны ЧФ РФ в селе Перевальное временно оккупированного Крыма.

Читайте такжеГУР: В результате спецоперации в Крыму уничтожены 30 рашистов, повреждены 4 быстроходных катера

Как передает LIGA.net, об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей", – сказал он.

Юсов объяснил, почему нет фото и видео удара. Он заявил, что подтверждением может служить то, что эта информация стала публичной собственно из российских ресурсов.

"Когда есть возможность и целесообразность предоставлять материалы видеоконтроля, то, конечно, такая информация предоставляется", – отметил представитель ГУР.

Сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах, но она нуждается в уточнении, сообщил Юсов.

По теме
yellow-arrow
Марина Бех-Романчук – вице-чемпионка мира в тройном прыжке 2023
yellow-arrow
Косырин - о матче Динамо - Бешикташ: Может быть лучший матч киевлян в 2023 году
yellow-arrow
Сабо: Сегодня в Украине футболисты играют только ради денег, а Лига конференций - второсортный турнир
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Юсов война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде