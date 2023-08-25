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Марина Бех-Романчук – вице-чемпионка мира в тройном прыжке 2023

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До золота не хватило совсем чуть-чуть

Марина Бех-Романчук – вице-чемпионка мира в тройном прыжке 2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на чемпионате мира 2023, что проходит в эти дни в венгерском Будапеште.

В секторе тройного прыжка наша спортсменка показала результат 15.00 метра, что позволило ей занять второе место.

Золотую награду традиционно завоевала Юлимар Рохас. Представительница Венесуэлы до последней попытки шла на провальном 8-м месте. Три заступа и два прыжка за 14.30 заставили болельщиков именитой спортсменки поволноваться. Однако в последней попытке Юлиман дала 15.08 и сняла все вопросы по триумфатору мундиаля.

Бронза досталась представительнице Кубы Лаянис Перес Эрнандес, показавшей результат 14.96 метра.

Для Марины эта награда стала первой на уровне чемпионатов мира (в соревнованиях на открытом воздухе).

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В статье: чемпионат мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук
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