Марина Бех-Романчук – вице-чемпионка мира в тройном прыжке 2023

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную награду на чемпионате мира 2023, что проходит в эти дни в венгерском Будапеште.

В секторе тройного прыжка наша спортсменка показала результат 15.00 метра , что позволило ей занять второе место.

Золотую награду традиционно завоевала Юлимар Рохас. Представительница Венесуэлы до последней попытки шла на провальном 8-м месте. Три заступа и два прыжка за 14.30 заставили болельщиков именитой спортсменки поволноваться. Однако в последней попытке Юлиман дала 15.08 и сняла все вопросы по триумфатору мундиаля.

Бронза досталась представительнице Кубы Лаянис Перес Эрнандес, показавшей результат 14.96 метра .

Для Марины эта награда стала первой на уровне чемпионатов мира (в соревнованиях на открытом воздухе).