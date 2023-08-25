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Нидерланды передадут F-16 Украине через 6-8 месяцев, - министр обороны Оллонгрен

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Это наиболее реалистичный срок

Нидерланды передадут F-16 Украине через 6-8 месяцев, - министр обороны Оллонгрен

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерланды передадут Украине истребители F-16 через 6-8 месяцев, поскольку должны быть выполнены определенные условия.

Об этом заявила в интервью ЕП министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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По ее словам, передача самолетов состоится как можно быстрее, но 6-8 месяцев – это наиболее реалистичный срок.

"Обучение авиаторов уже началось, но мы должны его наращивать, чтобы у вас было достаточно подготовленного персонала для боевого использования истребителей F-16. Также важно решить вопрос инфраструктуры, поэтому здесь, в Украине, вы одновременно работаете над созданием надлежащей инфраструктуры для этого современного самолета и очень передовой системы вооружений для него", – отметила министр.

Кроме того, по ее словам, параллельно идет обсуждение всех шагов с Вашингтоном, потому что решение – за ними, ведь это их система вооружений.

"И мы понимаем, что на это нужно время. По нашим оценкам, на обучение надо шесть-восемь месяцев. Но это уже чрезвычайно быстро. Никто раньше не делал этого так быстро. Поэтому я надеюсь, что уложимся в этот временной промежуток", – добавили Оллонгрен.

Она сомневается в том, что передача самолетов еще в этом году возможна.

"Со стороны Нидерландов нам надо, чтобы сначала были выполнены все предпосылки. А именно: чтобы были подготовлены экипажи, чтобы мы понимали, что инфраструктура готова, а также чтобы у нас были не только самолеты, но и запчасти, необходимое вооружение для них и тому подобное. Учитывая это, мы реалистично рассчитываем на следующий год", – сказала министр.

Кроме того, Оллонгрен добавила, что точные условия передачи самолетов еще обсуждаются.

"Мы еще не определились с точными условиями, и это зависит не только от нас. Это также тот вопрос, где Соединенные Штаты имеют важный голос. И где голос Украины также имеет значение", – подитожила она.

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