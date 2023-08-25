Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины

В ночь с 26 на 27 августа в польском Вроцлаве состоится главный поединок года в супертяжелом дивизионе. На Tarczyński Arena украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) будет защищать свои пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО).

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Просмотреть поединок можно на сайте UA-Футбол, мы проведем его текстовую трансляцию . В формате видео-онлайн бой покажет платформа MEGOGO .

Во сколько смотреть поединок Усик – Дюбуа?

Предлагаем кратко разобраться, какие задачи ставят между собой оба спортсмена, разберем сильные и слабые стороны и попытаемся спрогнозировать результат этого боя.

Александр Усик:

На пути к завоеванию титула абсолютного чемпиона мира украинец пока не видит препятствий. В супертяжелом весе Саша провел всего 4 поединка, однако для всех понятно, что главное сражение ожидает его впереди и это дает Усику незаурядную мотивацию (а это сильный фактор в схватке против явного аутсайдера). О недооценке не может быть и речи.

Свой крайний бой чемпион провел в августе прошлого года. Защита титулов в поединке против Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) оказалась не легкой прогулкой, а настоящим тестом на чемпионство. И Александр с достоинством его прошёл. Анализируя бой можно подытожить, что на финальные раунды наш боксер выходил не в лучшей физической форме. Однако этому есть логическое объяснение – после начала полномасштабной войны Усик сбросил около 9 килограммов и перед поединком он начал активно набирать вес, что и повлияло на выносливость. К бою против Дюбуа наш спортсмен подходит совершенно в других условиях – на весах традиционные 100 килограммов, форма тела подсушена, поэтому физика вряд ли даст о себе знать. Да и тренировки 15 раундов по 4 минуты с разными спарринг-партнерами придают уверенности и Усику, и нам.

Во всех других параметрах Саша на голову выше своего оппонента – скорость ног и рук, боксерский интеллект, опыт – абсолютная доминация украинца.

Даниель Дюбуа

Британец был близок к чемпионскому бою еще в 2020 году, однако в поединке против своего соотечественника Джо Джойса (15-1; 14 КО) неожиданно проиграл техническим нокаутом, чем сильно ухудшил свои позиции в борьбе за титулы.

Второй шанс Даниэлю выпал в прошлом году, и им он воспользовался сполна – победа над Тревором Брайаном техническим нокаутом принесла британцу не только уверенность, но и титул чемпиона мира по версии WBA Regular. Организация обязала украинца выйти на бой против Дюбуа и Усику пришлось согласиться.

Самым интересным в карьере Даниля стал поединок против Кевина Ларены, который британец решил провести как промежуточный. Представитель Южной Африки мог закрыть все вопросы по поводу триумфатора встречи еще в первом раунде, когда, казалось, не очень мощными ударами отправил своего соперника трижды на канвас ринга. Казалось, что Дюбуа отрабатывает чей-то заказ, ведь жажда упасть била у него через край. Однако несколько придя в себя "Динамит" в третьем раунде нокаутировал своего соперника, засыпав того разнообразием мощных ударов (за характер – респект).

Анализируя сильные стороны британца по отношению к Усику приходим к логическому выводу – они отсутствуют. Даниэль уступает украинцу во всем и если бы не конский удар, отдавать победу Александру можно было бы с коэффициентом 1,0. Да, прозвище "Динамит" никому просто не дают, однако и Саша не "зеленый", против которых только панчеров не приходилось ему драться.

Прогноз на бой: Победа Александра Усика нокаутом