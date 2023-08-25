  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины
В тренде

Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

26.08.2023 года Усик – Дюбуа прогноз на бой

Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 августа в польском Вроцлаве состоится главный поединок года в супертяжелом дивизионе. На Tarczyński Arena украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) будет защищать свои пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО).

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція бою Усик - Дюбуа
Смотреть трансляцию

Просмотреть поединок можно на сайте UA-Футбол, мы проведем его текстовую трансляцию. В формате видео-онлайн бой покажет платформа MEGOGO.

Во сколько смотреть поединок Усик – Дюбуа?

Предлагаем кратко разобраться, какие задачи ставят между собой оба спортсмена, разберем сильные и слабые стороны и попытаемся спрогнозировать результат этого боя.

Александр Усик:

На пути к завоеванию титула абсолютного чемпиона мира украинец пока не видит препятствий. В супертяжелом весе Саша провел всего 4 поединка, однако для всех понятно, что главное сражение ожидает его впереди и это дает Усику незаурядную мотивацию (а это сильный фактор в схватке против явного аутсайдера). О недооценке не может быть и речи.

Свой крайний бой чемпион провел в августе прошлого года. Защита титулов в поединке против Энтони Джошуа (26-3; 23 КО) оказалась не легкой прогулкой, а настоящим тестом на чемпионство. И Александр с достоинством его прошёл. Анализируя бой можно подытожить, что на финальные раунды наш боксер выходил не в лучшей физической форме. Однако этому есть логическое объяснение – после начала полномасштабной войны Усик сбросил около 9 килограммов и перед поединком он начал активно набирать вес, что и повлияло на выносливость. К бою против Дюбуа наш спортсмен подходит совершенно в других условиях – на весах традиционные 100 килограммов, форма тела подсушена, поэтому физика вряд ли даст о себе знать. Да и тренировки 15 раундов по 4 минуты с разными спарринг-партнерами придают уверенности и Усику, и нам.

Во всех других параметрах Саша на голову выше своего оппонента – скорость ног и рук, боксерский интеллект, опыт – абсолютная доминация украинца.

Даниель Дюбуа

Британец был близок к чемпионскому бою еще в 2020 году, однако в поединке против своего соотечественника Джо Джойса (15-1; 14 КО) неожиданно проиграл техническим нокаутом, чем сильно ухудшил свои позиции в борьбе за титулы.

Второй шанс Даниэлю выпал в прошлом году, и им он воспользовался сполна – победа над Тревором Брайаном техническим нокаутом принесла британцу не только уверенность, но и титул чемпиона мира по версии WBA Regular. Организация обязала украинца выйти на бой против Дюбуа и Усику пришлось согласиться.

Самым интересным в карьере Даниля стал поединок против Кевина Ларены, который британец решил провести как промежуточный. Представитель Южной Африки мог закрыть все вопросы по поводу триумфатора встречи еще в первом раунде, когда, казалось, не очень мощными ударами отправил своего соперника трижды на канвас ринга. Казалось, что Дюбуа отрабатывает чей-то заказ, ведь жажда упасть била у него через край. Однако несколько придя в себя "Динамит" в третьем раунде нокаутировал своего соперника, засыпав того разнообразием мощных ударов (за характер – респект).

Анализируя сильные стороны британца по отношению к Усику приходим к логическому выводу – они отсутствуют. Даниэль уступает украинцу во всем и если бы не конский удар, отдавать победу Александру можно было бы с коэффициентом 1,0. Да, прозвище "Динамит" никому просто не дают, однако и Саша не "зеленый", против которых только панчеров не приходилось ему драться.

Прогноз на бой: Победа Александра Усика нокаутом

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше
VBET
2 500 грн
Бонус на первый депозит
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Нидерланды передадут F-16 Украине через 6-8 месяцев, - министр обороны Оллонгрен
yellow-arrow
Усик – Дюбуа: Где и когда смотреть чемпионский бой
yellow-arrow
Усик – Дюбуа: Текстовая онлайн-трансляция поединка года в супертяжелом весе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде