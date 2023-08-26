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Еще шестьсот уничтоженных россиян. Генштаб подытожил результаты действий Сил обороны Украины

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Почти сотня уничтоженной техники

Еще шестьсот уничтоженных россиян. Генштаб подытожил результаты действий Сил обороны Украины

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 640 захватчиков. Кроме этого было уничтожено 98 единиц техники разного вида.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 260 270 (+640) человек,
  • танков ‒ 4390 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин 8539 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 5379 (+18) ед,
  • РСЗО – 726 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 497 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4367 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 1411 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед,
  • специальной техники – 804 (+2).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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