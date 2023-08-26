Еще шестьсот уничтоженных россиян. Генштаб подытожил результаты действий Сил обороны Украины

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 640 захватчиков. Кроме этого было уничтожено 98 единиц техники разного вида.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: