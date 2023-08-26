Еще шестьсот уничтоженных россиян. Генштаб подытожил результаты действий Сил обороны Украины
Почти сотня уничтоженной техники
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 640 захватчиков. Кроме этого было уничтожено 98 единиц техники разного вида.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 260 270 (+640) человек,
- танков ‒ 4390 (+12) ед,
- боевых бронированных машин 8539 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 5379 (+18) ед,
- РСЗО – 726 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 497 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4367 (+11),
- крылатых ракет ‒ 1411 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед,
- специальной техники – 804 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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