Вечером 25 августа над Харьковщиной уничтожили два дрона Shahed

Вечером 25 августа, российские террористы применили два ударных беспилотника Shahed-136/131 по Харьковской области. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты. Об этом информирует прессслужба Воздушных сил.

"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы и средства воздушного командования "Восток" успешно уничтожили все две воздушные цели в пределах Харьковской области.