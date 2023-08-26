Вечером 25 августа над Харьковщиной уничтожили два дрона Shahed
Они запускались параллельно со взлетами истребителей МиГ-31К
фото из свободных источников
Вечером 25 августа, российские террористы применили два ударных беспилотника Shahed-136/131 по Харьковской области. Силы ПВО уничтожили все вражеские объекты. Об этом информирует прессслужба Воздушных сил.
"Вечером 25 августа 2023 года, среди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Силы и средства воздушного командования "Восток" успешно уничтожили все две воздушные цели в пределах Харьковской области.
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