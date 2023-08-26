  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Маркевич: Пока целостной игры у нас нет
В тренде

Маркевич: Пока целостной игры у нас нет

Общие новости
(1 голосов)

Тренер видит плюсы и минусы своей команды

Маркевич: Пока целостной игры у нас нет

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал победу своей команды в матче против "Металлиста" (3:0) в рамках 5-го тура Первой лиги.

"Реализация была лучше, чем в предыдущих матчах. Когда счет 1:0 или 2:1, то присутствует определенная нервозность в наших действиях.

Мы играли лучше, чем обычно. Однако пока это не тот футбол, который я хочу видеть. Моментами достаточно неплохо, но пока целостной игры нет. Много ошибок в простых ситуациях и, к сожалению, нам это мешает. Ненужные карты.

Болельщику это не очень заметно, но мы видим, что можно сыграть осторожнее, отдать более точную передачу. Есть еще много работы, но мы двигаемся вперед, и это уже хорошо", - сказал Маркевич.

Львовяне занимают 1 место в турнирной таблице Первой лиги после 5 туров. В их активе 13 очков.

По теме
yellow-arrow
Столкнулись два L-39. В Воздушных Силах раскрыли детали крушения пилота с позывным Джус
yellow-arrow
Усик – Дюбуа: Текстовая онлайн-трансляция поединка года в супертяжелом весе
yellow-arrow
Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Карпати"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде