Маркевич: Пока целостной игры у нас нет
Тренер видит плюсы и минусы своей команды
Фото: ФК Карпати
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал победу своей команды в матче против "Металлиста" (3:0) в рамках 5-го тура Первой лиги.
"Реализация была лучше, чем в предыдущих матчах. Когда счет 1:0 или 2:1, то присутствует определенная нервозность в наших действиях.
Мы играли лучше, чем обычно. Однако пока это не тот футбол, который я хочу видеть. Моментами достаточно неплохо, но пока целостной игры нет. Много ошибок в простых ситуациях и, к сожалению, нам это мешает. Ненужные карты.
Болельщику это не очень заметно, но мы видим, что можно сыграть осторожнее, отдать более точную передачу. Есть еще много работы, но мы двигаемся вперед, и это уже хорошо", - сказал Маркевич.
Львовяне занимают 1 место в турнирной таблице Первой лиги после 5 туров. В их активе 13 очков.
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