Маркевич: Пока целостной игры у нас нет

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал победу своей команды в матче против "Металлиста" (3:0) в рамках 5-го тура Первой лиги.

"Реализация была лучше, чем в предыдущих матчах. Когда счет 1:0 или 2:1, то присутствует определенная нервозность в наших действиях.

Мы играли лучше, чем обычно. Однако пока это не тот футбол, который я хочу видеть. Моментами достаточно неплохо, но пока целостной игры нет. Много ошибок в простых ситуациях и, к сожалению, нам это мешает. Ненужные карты.

Болельщику это не очень заметно, но мы видим, что можно сыграть осторожнее, отдать более точную передачу. Есть еще много работы, но мы двигаемся вперед, и это уже хорошо", - сказал Маркевич.