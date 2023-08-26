Хейт всех, срач и ядовитые комментарии - что не так с Леоненко?
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Вас не бесит, что Виктора Леоненко постоянно все цитируют и публикуют, тогда как сам экс-эксперт несет иногда полный бред. Что с ним не так? И чем опасен Леон для украинских болельщиков? Разбираемся в этом материале.
00:00 Откуда взялась идея делать это видео
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06:57 Как Леон наехал на благотворительный матч Шевченко и Зинченко
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09:28 Для чего вы это все смотрели?
Спасибо, что смотришь!
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