Хейт всех, срач и ядовитые комментарии - что не так с Леоненко?

Вас не бесит, что Виктора Леоненко постоянно все цитируют и публикуют, тогда как сам экс-эксперт несет иногда полный бред. Что с ним не так? И чем опасен Леон для украинских болельщиков? Разбираемся в этом материале.

00:00 Откуда взялась идея делать это видео

00:55 Сравниваю Леоненко с Невиллом / Чем опасен Леон?

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08:04 СПЕРВА ДОБЕЙСЯ! Худший аргумент Леона

09:28 Для чего вы это все смотрели?

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