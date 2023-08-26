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Хейт всех, срач и ядовитые комментарии - что не так с Леоненко?

Общие новости
(1 голосов)
Хейт всех, срач и ядовитые комментарии - что не так с Леоненко?

скриншот youtube

Новина українською

Вас не бесит, что Виктора Леоненко постоянно все цитируют и публикуют, тогда как сам экс-эксперт несет иногда полный бред. Что с ним не так? И чем опасен Леон для украинских болельщиков? Разбираемся в этом материале.

00:00 Откуда взялась идея делать это видео

00:55 Сравниваю Леоненко с Невиллом / Чем опасен Леон?

02:57 Не в Украине? Значит, не патриот!

04:31 Война - не дело футболистов!

05:31 "российские футболисты - ни в чем не виноваты"

06:57 Как Леон наехал на благотворительный матч Шевченко и Зинченко

08:04 СПЕРВА ДОБЕЙСЯ! Худший аргумент Леона

09:28 Для чего вы это все смотрели?

Спасибо, что смотришь!

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Комментарии (2)
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Kondor (Веселе)
26.08.2023 в 16:09
Ви мабуть не знаете,що е багато пiдписувачiв,що до сих пiр пiдтримують i оправдують Тараса Михалика,не звертаючи увагу на те,що вiн сiм рокiв поповнював бюджет рашистiв
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Kondor (Веселе)
26.08.2023 в 15:58
Я не дуже полюбляю цього балабола;tА ви не задумувалися: скiльки таких хейтерiв паразитируе в Ютюбе?
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