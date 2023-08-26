Столкнулись два L-39. В Воздушных Силах раскрыли детали крушения пилота с позывным Джус
Все трое пилотов погибли
Фото з відкритих джерел
Сегодня стало известно об авикастрофефе, в которой
Ранее сообщалось, что было столкновение между двумя украинскими самолетами МиГ-29. Однако в Воздушных Силах ВС Украины сообщили об официальной версии: 25 августа 2023 года в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.
Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование.
"Выражаем соболезнования родным погибших. Это болезненная и непоправимая потеря для всех нас. Также просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами", - призывают в Воздушных Силах.
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