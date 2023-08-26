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Столкнулись два L-39. В Воздушных Силах раскрыли детали крушения пилота с позывным Джус

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Все трое пилотов погибли

Столкнулись два L-39. В Воздушных Силах раскрыли детали крушения пилота с позывным Джус

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Сегодня стало известно об авикастрофефе, в которой погиб известный украинский пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUICE.

Ранее сообщалось, что было столкновение между двумя украинскими самолетами МиГ-29. Однако в Воздушных Силах ВС Украины сообщили об официальной версии: 25 августа 2023 года в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование.

"Выражаем соболезнования родным погибших. Это болезненная и непоправимая потеря для всех нас. Также просим осторожно и с пониманием относиться к срокам обнародования чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами", - призывают в Воздушных Силах.

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В статье: война с россией
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