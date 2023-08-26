Столкнулись два L-39. В Воздушных Силах раскрыли детали крушения пилота с позывным Джус

Сегодня стало известно об авикастрофефе, в которой погиб известный украинский пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUICE.

Ранее сообщалось, что было столкновение между двумя украинскими самолетами МиГ-29. Однако в Воздушных Силах ВС Украины сообщили об официальной версии: 25 августа 2023 года в Житомирской области во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование.