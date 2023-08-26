Генштаб: За сутки ВСУ поразили 2 ЗРК и 4 артиллерийских средства противника

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 пятьсот сорок девятых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 38 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хриновка, Клюсы Черниговской области; Слобода, Ходыно, Семейкино, Горки Сумской области и Плетеневка, Круглое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Железнянское, Миньковка, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы пришлись по населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы пришлись по населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Времовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орешива и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Яблоково, Волшебное, Новоандреевка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.