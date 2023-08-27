Александр Усик, нокаутировав Дюбуа, защитил свои пояса в супертяжелом весе

В ночь на 27-е августа 2023-го года чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик провел бой в защиту титулов против британца Даниэля Дюбуа. Событие произошло на стадионе во Вроцлаве (Польша).

Усик начал с разведки, а Дюбуа явно не решался обострять, рисковать и раскрываться. Примечательный эпизод случился в пятом раунде, когда британец попал украинцу ниже живота, отправив его на канвас. Но рефери не отсчитывал нокдаун – это трактовалось как удар ниже пояса. Соответственно, украинцу предоставили достаточно времени на восстановление.

Такой ход событий разозлил Усика. В шестом раунде было относительное затишье, а в седьмом и восьмом – избиение британца. В конце концов, тот оказался в нокдауне. Потом – еще раз. В итоге рефери остановил бой в девятом раунде. Усик победил нокаутом.