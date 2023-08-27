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Усик – Дюбуа: Видео яркого нокаута от украинского чемпиона

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(1 голосов)

Это было круто

Усик – Дюбуа: Видео яркого нокаута от украинского чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF та IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2); 18 КО).

Усик – Дюбуа: Как это было

Наш спортсмен успешно защитил свои титулы и завершил сражение в 9 раунде ТКО. Вашему вниманию решающие секунды противостояния Усик – Дюбуа:

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.08.2023 в 02:00
это ему за длинный язык --думай что говоришь--Усик такое не прощает
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