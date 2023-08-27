Усик – Дюбуа: Видео яркого нокаута от украинского чемпиона

В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF та IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-2); 18 КО).

Усик – Дюбуа: Как это было