Усик: Посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ
Мощные слова от чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19) -2;18 КО).
После завершения боя наш спортсмен дал комментарий:
– Я очень благодарю всех за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ. Благодарен своей команде, семье, детям – Елизавета, Кирилл, Михаил, люблю вас. Также благодарен своей стране и украинской армии. Слава Богу всего и слава Украине.
– Что было у тебя мысленно в 5-м раунде?
– Слушай, бокс – жесткий спорт. Но я хорош, люблю бокс, ринг, уважаю своего оппонента. Это бокс, а не балет. Бокс – королевский спорт.
– Как тебе мощь Дюбуа, почувствовал ее?
– Нет, только мои яйца, – сказал Саша.
Популярное сейчас
- Полесье в топ-2, гранды теряют, Металлист 1925 побеждает второй раз подряд. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Столкнулись два L-39. В Воздушных Силах раскрыли детали крушения пилота с позывным Джус
- Канонирам пора проснуться. Арсенал – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 26.08.2023
- Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция чемпионского боя
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО