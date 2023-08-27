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Усик: Посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ

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Мощные слова от чемпиона

Усик: Посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (21-0; 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19) -2;18 КО).

После завершения боя наш спортсмен дал комментарий:

– Я очень благодарю всех за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ. Благодарен своей команде, семье, детям – Елизавета, Кирилл, Михаил, люблю вас. Также благодарен своей стране и украинской армии. Слава Богу всего и слава Украине.

– Что было у тебя мысленно в 5-м раунде?

– Слушай, бокс – жесткий спорт. Но я хорош, люблю бокс, ринг, уважаю своего оппонента. Это бокс, а не балет. Бокс – королевский спорт.

– Как тебе мощь Дюбуа, почувствовал ее?

– Нет, только мои яйца, – сказал Саша.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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