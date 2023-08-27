Нокаут в девятом раунде. Видеообзор боя Александр Усик - Дэниэл Дюбуа
Александр Усик - Дэниэл Дюбуа ⋉ бокс ⋊ Видео и обзор боя ⋇ ⋙ 26.08.2023 ⋇ Бокс на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик в ночь на 27-е августа провел бой в защиту титулов против британца Дэниэла Дюбуа. В целом, для Усика это не было супер-тяжелое испытание, если не учитывать грязных приемов оппонента (удар ниже пояса). Но именно после неспортивного поведения соперника Усика завелся, сначала отправил британца в нокдаун, а затем – и в нокаут.
Победа в девятом раунде. Смотрите, как это было, в видеообзоре боксерского поединка Александр Усик – Дэниэл Дюбуа.
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