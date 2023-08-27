Нокаут в девятом раунде. Видеообзор боя Александр Усик - Дэниэл Дюбуа

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик в ночь на 27-е августа провел бой в защиту титулов против британца Дэниэла Дюбуа. В целом, для Усика это не было супер-тяжелое испытание, если не учитывать грязных приемов оппонента (удар ниже пояса). Но именно после неспортивного поведения соперника Усика завелся, сначала отправил британца в нокдаун, а затем – и в нокаут.

Победа в девятом раунде. Смотрите, как это было, в видеообзоре боксерского поединка Александр Усик – Дэниэл Дюбуа.