  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Нокаут в девятом раунде. Видеообзор боя Александр Усик - Дэниэл Дюбуа
В тренде

Нокаут в девятом раунде. Видеообзор боя Александр Усик - Дэниэл Дюбуа

Общие новости
(1 голосов)

Александр Усик - Дэниэл Дюбуа ⋉ бокс ⋊ Видео и обзор боя ⋇ ⋙ 26.08.2023 ⋇ Бокс на UA-Футбол

Нокаут в девятом раунде. Видеообзор боя Александр Усик - Дэниэл Дюбуа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик в ночь на 27-е августа провел бой в защиту титулов против британца Дэниэла Дюбуа. В целом, для Усика это не было супер-тяжелое испытание, если не учитывать грязных приемов оппонента (удар ниже пояса). Но именно после неспортивного поведения соперника Усика завелся, сначала отправил британца в нокдаун, а затем – и в нокаут.

Победа в девятом раунде. Смотрите, как это было, в видеообзоре боксерского поединка Александр Усик – Дэниэл Дюбуа.

По теме
yellow-arrow
Усик: Посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ
yellow-arrow
Усик – Дюбуа: Видео яркого нокаута от украинского чемпиона
yellow-arrow
Александр Усик, нокаутировав Дюбуа, защитил свои пояса в супертяжелом весе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде