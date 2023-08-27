Плюс 550 убитых оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 26 августа

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 27.08.23.

За субботу, 26 августа, было ликвидировано еще 550 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 260 820 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 94 единицы техники.

Потери россиян в технике:

танков - 4396 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 8554 (+15) ед,

артиллерийских систем - 5403 (+24) ед,

РСЗО - 728 (+2) ед,

средства ПВО - 498 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

крылатые ракеты – 1411 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7854 (+31) ед,

специальная техника – 808 (+4).

В утренней воскресной сводке также сообщается, что авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Россияне в свою очередь нанесли 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.