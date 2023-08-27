  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ имеют тактические успехи на линии фронта, - ISW
В тренде

ВСУ имеют тактические успехи на линии фронта, - ISW

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Речь идет о направлении Новопрокоповки

ВСУ имеют тактические успехи на линии фронта, - ISW

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Силы обороны достигли дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что, по мнению украинских и американских источников, сейчас продвижение украинских военных может происходить на участках оборонных позиций войск РФ, являющихся самой сложной серией.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 августа, видно, что Силы обороны продвинулись на 1,5 км юго-восточнее Новопрокоповки (13 км южнее Орехова).

По теме
yellow-arrow
Шевченко: Рад за Усика, это была очень яркая победа
yellow-arrow
Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии четырех крылатых ракет во время ночной атаки россиян
yellow-arrow
Плюс 550 убитых оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 26 августа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде