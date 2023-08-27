ВСУ имеют тактические успехи на линии фронта, - ISW
Речь идет о направлении Новопрокоповки
Генштаб ЗСУ
Силы обороны достигли дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты отметили, что, по мнению украинских и американских источников, сейчас продвижение украинских военных может происходить на участках оборонных позиций войск РФ, являющихся самой сложной серией.
На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 августа, видно, что Силы обороны продвинулись на 1,5 км юго-восточнее Новопрокоповки (13 км южнее Орехова).
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