Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии четырех крылатых ракет во время ночной атаки россиян
Попаданий зафиксировано не было
Zelenskiy Official
Ночью с 26 на 27 августа россияне атаковали Украину с воздуха с помощью Ту-95. Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей.
Украинскому ПВО удалось ликвидировать четыре из них. Воздушные Силы ВСУ отчитались об этом в утреннем обращении.
"Остальные воздушные цели, вероятно, ошибочные, информации о попаданиях не поступало", - сообщают в ВС ВСУ.
Также известно, что ракеты были выпущены из пяти самолетов стратегической авиации, базирующихся на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
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