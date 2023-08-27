Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии четырех крылатых ракет во время ночной атаки россиян

Ночью с 26 на 27 августа россияне атаковали Украину с воздуха с помощью Ту-95. Всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей.

Украинскому ПВО удалось ликвидировать четыре из них. Воздушные Силы ВСУ отчитались об этом в утреннем обращении.

"Остальные воздушные цели, вероятно, ошибочные, информации о попаданиях не поступало", - сообщают в ВС ВСУ.

Также известно, что ракеты были выпущены из пяти самолетов стратегической авиации, базирующихся на аэродроме Энгельс в Саратовской области.