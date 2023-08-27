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Шевченко: Рад за Усика, это была очень яркая победа

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Экс-тренер сборной Украины высоко оценил бой Александра

Шевченко: Рад за Усика, это была очень яркая победа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа.

– Мне очень приятно, я очень рад за Сашу. Это очень яркая победа, он молодец сегодня. И какая поддержка у Польше сегодня. Поздравляю, это очень важная победа для всех нас.

– Андрей, очень приятно, что легенды украинского спорта держатся вместе, поддерживают друг друга. Вы сегодня здесь, на этом стадионе. Скажите, как давно дружите с Александром?

- Саша приезжал, поддерживал команду, когда я еще был тренером национальной сборной, приезжал на тренировку. Сейчас мы оба послы United24, поэтому очень важно для нас делать всю работу, чтобы поддержать Украину. Мне очень приятно здесь быть, поддержать его. Яркая победа, – сказал Шевченко.

Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9 раунде. Поединок прошел сегодня ночью во Вроцлаве.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Усик Бокс
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Источник:
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