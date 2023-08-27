Экс-тренер Усика назвал удар Дюбуа ниже пояса "законным"
Он считает, что британец не нарушал правила
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика, помогавший готовиться Даниелю Дюбуа, поделился мыслями об ударе британца ниже пояса.
"Нельзя натягивать шорты к сиськам. Это был законный удар. Не менее трех минут, а потом он стоял еще пять минут. Я думаю, что в этот момент рефери увидел Усика на коленях, он не видел удара, но я видел повтор, и это был законный удар", - сказал Башир.
Напомним, Усик одержал досрочную победу в девятом раунде техническим нокаутом. Рефери остановил сражение после второго нокдауна британца.
В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, а судья дал украинцу время на восстановление.
Популярное сейчас
- Усик – Дюбуа: Видео яркого нокаута от украинского чемпиона
- Усик – Дюбуа: Как это было, яркий нокаут и тревожные мгновения
- С нескольких метров – мимо ворот. Эпическтй промах Артема Довбика в матче с Севильей
- В России разбился самолет с Пригожиным на борту, - РосСМИ. ВИДЕО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО