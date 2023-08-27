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Экс-тренер Усика назвал удар Дюбуа ниже пояса "законным"

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Он считает, что британец не нарушал правила

Экс-тренер Усика назвал удар Дюбуа ниже пояса "законным"

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика, помогавший готовиться Даниелю Дюбуа, поделился мыслями об ударе британца ниже пояса.

"Нельзя натягивать шорты к сиськам. Это был законный удар. Не менее трех минут, а потом он стоял еще пять минут. Я думаю, что в этот момент рефери увидел Усика на коленях, он не видел удара, но я видел повтор, и это был законный удар", - сказал Башир.

Напомним, Усик одержал досрочную победу в девятом раунде техническим нокаутом. Рефери остановил сражение после второго нокдауна британца.

В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, а судья дал украинцу время на восстановление.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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Источник:
Boxing Social

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