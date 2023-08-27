Экс-тренер Усика назвал удар Дюбуа ниже пояса "законным"

Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика, помогавший готовиться Даниелю Дюбуа, поделился мыслями об ударе британца ниже пояса.

"Нельзя натягивать шорты к сиськам. Это был законный удар. Не менее трех минут, а потом он стоял еще пять минут. Я думаю, что в этот момент рефери увидел Усика на коленях, он не видел удара, но я видел повтор, и это был законный удар", - сказал Башир.