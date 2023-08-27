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Украина получила больше всего медалей на летнем чемпионате мира-2023 по биатлону

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Но золотых наград больше у Болгарии

Украина получила больше всего медалей на летнем чемпионате мира-2023 по биатлону

Фото: biathlon.com.ua/Автор - Dmytro Yevenkо

Новина українською

Украина завоевала больше всего медалей на летнем чемпионате мира-2023 по биатлону, который проходил в словацком Брезно-Осрбли.

В общем зачете "желто-синие" заняли второе итоговое место с 11-ю медалями. Лучшими за нашу сборную стала Болгария, которая завоевала 3 золотые медали против двух украинских.

Всего на Чемпионате мира выступали 24 атлета, которые представляли Украину. Второе нынешнее место - на шесть позиций лучший результат, чем в прошлом году.

Две золотые медали для "желто-синих" получили Тарас Лесюк (масстарт), Богдан Борковский (спринт, юниоры).

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В статье: сборная Украины по биатлону
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