Украина получила больше всего медалей на летнем чемпионате мира-2023 по биатлону

Украина завоевала больше всего медалей на летнем чемпионате мира-2023 по биатлону, который проходил в словацком Брезно-Осрбли.

В общем зачете "желто-синие" заняли второе итоговое место с 11-ю медалями. Лучшими за нашу сборную стала Болгария, которая завоевала 3 золотые медали против двух украинских.

Всего на Чемпионате мира выступали 24 атлета, которые представляли Украину. Второе нынешнее место - на шесть позиций лучший результат, чем в прошлом году.

Две золотые медали для "желто-синих" получили Тарас Лесюк (масстарт), Богдан Борковский (спринт, юниоры).