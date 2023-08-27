Украина получила больше всего медалей на летнем чемпионате мира-2023 по биатлону
Но золотых наград больше у Болгарии
Фото: biathlon.com.ua/Автор - Dmytro Yevenkо
Украина завоевала больше всего медалей на летнем чемпионате мира-2023 по биатлону, который проходил в словацком Брезно-Осрбли.
В общем зачете "желто-синие" заняли второе итоговое место с 11-ю медалями. Лучшими за нашу сборную стала Болгария, которая завоевала 3 золотые медали против двух украинских.
Всего на Чемпионате мира выступали 24 атлета, которые представляли Украину. Второе нынешнее место - на шесть позиций лучший результат, чем в прошлом году.
Две золотые медали для "желто-синих" получили Тарас Лесюк (масстарт), Богдан Борковский (спринт, юниоры).
Популярное сейчас
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Экс-партнер игрока Шахтера по национальной сборной получил российский паспорт
- Экс-тренер Усика назвал удар Дюбуа ниже пояса "законным"
- Александр Усик - Даниэль Дюбуа. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция чемпионского боя
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО