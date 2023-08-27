Зеленский: Считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма
Но для этого нужны определенные условия
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность освобождения оккупированного Крыма политическим путем.
Однако глава украинского государства отметил, что такой потенциальный сценарий возможен, если Украина возьмет под контроль административную границу с полуостровом.
"Это меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма.
Я считаю, это было бы лучше. Я так полагаю. Лучше, прежде всего, для тех, кто будет это выполнять. Любая война – это все равно потери, где бы она ни была. Надо все рассчитывать", – сказал Владимир Зеленский.
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