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Зеленский: Считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма

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Но для этого нужны определенные условия

Зеленский: Считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма

BBC

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность освобождения оккупированного Крыма политическим путем.

Однако глава украинского государства отметил, что такой потенциальный сценарий возможен, если Украина возьмет под контроль административную границу с полуостровом.

"Это меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма.

Я считаю, это было бы лучше. Я так полагаю. Лучше, прежде всего, для тех, кто будет это выполнять. Любая война – это все равно потери, где бы она ни была. Надо все рассчитывать", – сказал Владимир Зеленский.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
ТСН

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