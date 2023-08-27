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Магучих выполнила олимпийский норматив в прыжках в высоту

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Атлетка получила третью лицензию для Украины на ОИ-2024

Магучих выполнила олимпийский норматив в прыжках в высоту

Фото: Диалог

Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выполнила олимпийский норматив в прыжках в высоту. Таким образом она проходит на Олимпиаду-2024, получив третью лицензию для Украины.

Действующая бронзовый призер Олимпиады во второй раз выполнила норматив. В прошлый раз она выступала в Токио в 2020, где получила 3 место.

Украина уже приобрела количество участников на соревнования в женских прыжках в высоту. При условии, что еще кто-то из украинских атлеток сможет выполнить олимпийский норматив, будет проведен национальный отбор.

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В статье: Ярослава Магучих Олимпиада-2024
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