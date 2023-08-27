Ярослава Магучих - чемпионка мира по прыжкам в высоту
Невероятный результат украинки
Фото: Getty Images
Ярослава Магучих впервые в карьере стала чемпионом мира по прыжкам в высоту. В турнире, который проходил в Будапеште атлетка завоевала золото с результатом 2.01 метра.
Для Украины эта победа стала первой за последние 10 лет. Также напомним, что Ярослава выполнила олимпийский норматив и будет выступать на ОИ-2024, где она является действующим бронзовым призером.
Австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс заняли второе и третье место соответственно, с результатом 199 см.
Ирина Геращенко стала 5-й с результатом 194 см, она не смогла преодолеть планку олимпийского норматива - 197 см.
Магучих завоевала первую строчку с наименьшим результатом в финалах ЧМ. В 2019-м она прыгнула на 2.04 метра, в 2022-м - 2.02. Тогда она выигрывала серебряные медали.
ЧМ-2023. Прыжки в высоту (женщины) - финал
Ярослава Магучих (Украина) 2.01 метра
Элеанор Паттерсон (Австралия) 1.99
Никола Олислагерс (Австралия) 1.99
Популярное сейчас
- Шахтер захватил лидерство, Ворскла подтягивается, Металлист 1925 побеждает второй раз подряд. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Колос — Шахтер 0:2. Победа с горьким привкусом
- Главный тренер Зари Лалатович решил уйти в отставку
- Усик – Дюбуа: Как это было, яркий нокаут и тревожные мгновения
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО