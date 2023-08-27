Ярослава Магучих - чемпионка мира по прыжкам в высоту

Ярослава Магучих впервые в карьере стала чемпионом мира по прыжкам в высоту. В турнире, который проходил в Будапеште атлетка завоевала золото с результатом 2.01 метра.

Для Украины эта победа стала первой за последние 10 лет. Также напомним, что Ярослава выполнила олимпийский норматив и будет выступать на ОИ-2024, где она является действующим бронзовым призером.

Австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс заняли второе и третье место соответственно, с результатом 199 см.

Ирина Геращенко стала 5-й с результатом 194 см, она не смогла преодолеть планку олимпийского норматива - 197 см.

Магучих завоевала первую строчку с наименьшим результатом в финалах ЧМ. В 2019-м она прыгнула на 2.04 метра, в 2022-м - 2.02. Тогда она выигрывала серебряные медали.

ЧМ-2023. Прыжки в высоту (женщины) - финал

Ярослава Магучих (Украина) 2.01 метра

Элеанор Паттерсон (Австралия) 1.99

Никола Олислагерс (Австралия) 1.99