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Ровно 4400 уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Еще почти 500 оккупантов попали в черные мешки

Ровно 4400 уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 28.08.23.

За воскресенье, 27 августа было ликвидировано еще 490 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 261 310 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 59 единиц вражеской техники. В частности, украинские воины поразили 22 артиллерийских системы. Бросается в глаза, что количество подбитых танков достигло отметки в 4400 единиц.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4400 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8562 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 5425 (+22) ед,
  • РСЗО - 730 (+2) ед,
  • средства ПВО - 499 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
  • крылатые ракеты - 1415 (+4),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7866 (+12) ед,
  • специальная техника – 809 (+1).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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