Ровно 4400 уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Еще почти 500 оккупантов попали в черные мешки
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 28.08.23.
За воскресенье, 27 августа было ликвидировано еще 490 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 261 310 человек.
Также за минувшие сутки были уничтожены 59 единиц вражеской техники. В частности, украинские воины поразили 22 артиллерийских системы. Бросается в глаза, что количество подбитых танков достигло отметки в 4400 единиц.
Потери россиян в технике:
- танков - 4400 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8562 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 5425 (+22) ед,
- РСЗО - 730 (+2) ед,
- средства ПВО - 499 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4383 (+5),
- крылатые ракеты - 1415 (+4),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7866 (+12) ед,
- специальная техника – 809 (+1).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Малиновский дебютирует за Дженоа
- Болото или дом? Что ждет Руслана Малиновского в Дженоа?
- АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль 1:2. Never Give Up
- Усик – Дюбуа: Где и когда смотреть чемпионский бой
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн