Ровно 4400 уничтоженных танков. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24.02.22 по 28.08.23.

За воскресенье, 27 августа было ликвидировано еще 490 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 261 310 человек.

Также за минувшие сутки были уничтожены 59 единиц вражеской техники. В частности, украинские воины поразили 22 артиллерийских системы. Бросается в глаза, что количество подбитых танков достигло отметки в 4400 единиц.

Потери россиян в технике: