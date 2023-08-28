Ночью Россия атаковала Украину крылатыми ракетами. Есть попадание

Сегодня ночью, 28 августа, Россия в очередной раз атаковала мирные украинские города. Четыре крылатых ракеты "Калибр" были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

Также применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в направлении Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. Четыре из шести ракет были уничтожены силами ПВО.

"В Полтавской области есть попадание в промышленный объект. В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Также полностью разрушен производственный цех", - сообщили в полтавской ОДА.