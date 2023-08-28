ВСУ освободили Работино и продвигаются дальше

Вооруженные силы Украины освободили Работино в Запорожской области и деоккупировали еще 1 кв. км на Бахмутском направлении на прошлой неделе. Об этом 28 августа заявила заместитель министра обороны Анна Маляр во время включения из Military Media Center.

Она отметила, что Работино на южном фронте освобождено и дальше "наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта.

Маляр добавила, что украинская армия продвигается в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого, "несмотря на яростное сопротивление врага".

Кроме того, за прошедшую неделю украинские войска освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении.

"На южном фланге Бахмута у нас идет продвижение и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр", - уточнила замминистра.